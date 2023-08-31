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В Британии уничтожат телефоны чиновников, посетивших Китай

  • 31.08.2023, 21:45
В Британии уничтожат телефоны чиновников, посетивших Китай

В Лондоне пытаются избежать рисков шпионажа со стороны китайских спецслужб.

Компьютеры британских чиновников, посетившие вместе с главой МИД страны Джеймсом Клеверли Китай, «почистят», а выданные им на период поездки телефоны уничтожат. Об этом 31 августа сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на источники в британском правительстве.

По информации издания, Клеверли и все члены британской делегации в течение нескольких недель перед поездкой в Китай проходили тренинги безопасности, в ходе которых им рассказывали о способах работы китайских спецслужб. В частности, о подслушивании в гостиничных номерах, взломе компьютеров и смартфонов, а также использовании красивых женщин для краж и шантажа.

По рекомендации британского Национального центра кибербезопасности всем членам делегации приказали не брать в поездку собственные смартфоны и ноутбуки и выдали специально приобретенные новые устройства.

Daily Mail пишет, что по возвращении в Великобританию жесткие диски всех правительственных компьютеров будут изъяты и очищены, а «одноразовые» телефоны уничтожат из-за угрозы установки шпионского программного обеспечения.

Напомним, 30 августа Клеверли прибыл в Пекин. Его поездка стала первым за пять лет визитом главы британского внешнеполитического ведомства в Китай.

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