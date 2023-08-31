Холанд обошел Месси в борьбе за приз лучшему игроку сезона УЕФА 31.08.2023, 21:52

Эрлинг Холанд

Также назван лучший тренер сезона.

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона 2022/23 по версии УЕФА. Награду ему вручили во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

На трофей также претендовали одноклубник Холанда бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне и аргентинский нападающий Лионель Месси, который прошлый сезон провел в ПСЖ.

Лучшим тренером сезона ранее был признан наставник «Манчестер Сити» Хоcеп Гвардиола, который привел команду к треблу — победам в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Англии.

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати была признана лучшей футболисткой сезона, награду лучшему тренеру сезона среди женских команд получила возглавляющая сборную Англии Сарина Вигман.

Холанд в прошлом сезоне забил 52 гола в 53 матчах во всех турнирах, побил рекорд результативности Английской премьер-лиги и был признан лучшим игроком турнира.

Де Брёйне записал на свой счет десять голов и 31 результативную передачу в 49 матчах. Месси провел последний сезон в ПСЖ, с которым стал чемпионом Франции, а также в качестве капитана привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре. В середине июля форвард стал игроком клуба MLS «Интер Майами».

В прошлом году награду УЕФА лучшему футболисту сезона получил французский форвард Карим Бензема.

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