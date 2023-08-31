закрыть
31 августа 2023, четверг, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Холанд обошел Месси в борьбе за приз лучшему игроку сезона УЕФА

  • 31.08.2023, 21:52
Холанд обошел Месси в борьбе за приз лучшему игроку сезона УЕФА
Эрлинг Холанд

Также назван лучший тренер сезона.

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона 2022/23 по версии УЕФА. Награду ему вручили во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

На трофей также претендовали одноклубник Холанда бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне и аргентинский нападающий Лионель Месси, который прошлый сезон провел в ПСЖ.

Лучшим тренером сезона ранее был признан наставник «Манчестер Сити» Хоcеп Гвардиола, который привел команду к треблу — победам в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Англии.

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати была признана лучшей футболисткой сезона, награду лучшему тренеру сезона среди женских команд получила возглавляющая сборную Англии Сарина Вигман.

Холанд в прошлом сезоне забил 52 гола в 53 матчах во всех турнирах, побил рекорд результативности Английской премьер-лиги и был признан лучшим игроком турнира.

Де Брёйне записал на свой счет десять голов и 31 результативную передачу в 49 матчах. Месси провел последний сезон в ПСЖ, с которым стал чемпионом Франции, а также в качестве капитана привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре. В середине июля форвард стал игроком клуба MLS «Интер Майами».

В прошлом году награду УЕФА лучшему футболисту сезона получил французский форвард Карим Бензема.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип