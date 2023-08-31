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Bloomberg: Российские поставки нефти в Индию упали до самого низкого уровня за семь месяцев

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  • 31.08.2023, 22:01
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Bloomberg: Российские поставки нефти в Индию упали до самого низкого уровня за семь месяцев

Индия уменьшает импорт нефти из РФ уже третий месяц подряд.

Индия уменьшает импорт нефти из РФ уже третий месяц подряд, оно достигло 1,57 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с января 2023 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Также индийские нефтеперерабатывающие заводы также сократили поставки из Ирака, другого крупнейшего поставщика, на 10% по сравнению с августом месяца до 848 000 баррелей в день.

Некоторые из этих объемов были заменены резким ростом импорта из Саудовской Аравии, который вырос на 63% за месяц до 852 000 баррелей в день.

Потребление Индией российской нефти резко возросло с прошлого года, достигнув пика в 2,15 миллиона баррелей в день в мае.

Компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, чье подразделение имеет мощность 301 000 баррелей в день, сократила импорт на две трети.

«Закупки Reliance Industries упали до 1,1 миллиона баррелей в день с обычных средних значений в 1,2-1,3 миллиона баррелей, поскольку компания планирует закрыть установку по переработке сырой нефти в сентябре», - говорится в материале.

Общий импорт сырой нефти в Индию, который в августе снизился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем до 4,35 млн баррелей в день, скорее всего, увеличится с октября.

Причиной этого называются спрос на продукцию, который будет набирать обороты в четвертом квартале, а масштабного ремонта в этом году не будет.

Сегодня российскому диктатору Владимиру Путину заявили, что РФ объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки.

Вице-премьер РФ Александр Новак сказал Путину, что РФ договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки.

В июне сообщалось, что Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

Позже стало известно, что российская нефть продолжает поступать в страны Европейского союза, несмотря на эмбарго, как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

Уже в июле Reuters писало, что индийские нефтепереработчики стали оплачивать часть импорта сырой нефти из России китайскими юанями.

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