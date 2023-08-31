В Минске продают квартиру, которая занимает целый этаж 2 31.08.2023, 22:07

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Сколько стоит «дворец» в Серебрянке?

Вы не поверите, но эта квартира, больше напоминающая дворец, находится в минском микрорайоне Серебрянка. Восьмикомнатное жилье занимает целый этаж в кирпичной высотке. Дом, в котором располагается квартира, тоже не самый простой. Три одинаковых многоэтажки были построены в 90-е годы и отличались от большинства строений микрорайона повышенным комфортом, пишет Realt.by.

Три кирпичных 15-этажных дома появились на берегу Свислочи последовательно в 1992-м, 1994-м и 1996-м годах. Хорошие планировки, виды на реку, собственный подземный паркинг — все это переводило жилье в разряд престижного. Дома заняли тихий уголок квартала на улице Якубова.

Сама уникальная квартира занимает весь этаж (восьмой) и имеет площадь в 355 квадратных метров.

На этих «квадратах» поместились 8 жилых комнат (гостиная, кабинеты, спальни с гардеробными), просторная кухня, 4 санузла, 3 кладовых и 6 застекленных лоджий. Интерьеры квартиры также поражают воображение — ковры, люстры, картины, изысканная мебель.

В объявлении упоминаются деревянные стеклопакеты (Domex), полы с подогревом, межкомнатные деревянные двери (Porta), видеофон и бронированные входные двери. Нашлось место в квартире-дворце и для собственной сауны.

Что касается инфраструктуры, то из окон квартиры открываются виды на парковую зону и реку Свислочь. Рядом — главная минская велодорожка, ФОК «Серебрянка», школы и детские сады.

Новому собственнику достанутся и два места под автомобили в крытом и отапливаемом паркинге.

Надо отметить, что квартира на Якубова ищет новых жильцов уже несколько лет. За последний год ее стоимость снизилась на 40 тысяч долларов и теперь составляет 330 тысяч долларов (1010 долларов за метр).

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