Белорус сделал необычный «подарок» своей теще, но налоговая его не оценила 31.08.2023, 22:10

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Мужчина открыл на свою тещу второе ИП.

Налоговая заинтересовалась двумя индивидуальными предпринимателями, которые через интернет продавали одинаковые товары, в том числе школьную форму. Они выяснили, что торговцы — родственники. Это зять и теща. У проверяющих возникли вопросы к семейному бизнесу, торговцам насчитали к уплате налог почти на 200 тысяч рублей.

Налоговики решили проверить двух ИП, которые торговали «школьной формой СССР, галстуками, колокольчиками» и товарами собственного производства — выпускными лентами, шпаргалками, бабочками, школьными бантами. Они выяснили, что один ИП — зять, а второй — его теща.

Налоговики решили, что мужчина решил сократить сумму уплаченных налогов и открыл на свою тещу второе ИП. При этом она не занималась бизнесом, от ее имени по доверенности все операции проводил зять.

«Выручка от реализации товаров искусственно делится между двумя ИП, что позволяет уменьшить налоговую нагрузку на каждого предпринимателя в отдельности и не платить НДС при превышении критериев выручки, а также подоходный налог в полном объеме», — отмечают налоговики.

В итоге к уплате ИП предъявили подоходный налог на 198 тысяч рублей.

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