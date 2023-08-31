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В Twitter добавят полезную функцию

  • 31.08.2023, 22:17
В Twitter добавят полезную функцию

Ее анонсировал Илон Маск.

В ближайшее время в социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

Об этом заявил владелец социальной сети Илон Маск, сообщает Charter97.org со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, новая функция будет работать на iOS, Android, Mac и PC.

При этом для звонком номер телефона не будет нужен.

«X - это эффективная глобальная адресная книга. Этот набор факторов уникален», - добавил он.

Однако Маск не предоставил информации о том, когда будут доступны новые функции.

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