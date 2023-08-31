В Twitter добавят полезную функцию
- 31.08.2023, 22:17
Ее анонсировал Илон Маск.
В ближайшее время в социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.
Об этом заявил владелец социальной сети Илон Маск, сообщает Charter97.org со ссылкой на его сообщение в Twitter.
По его словам, новая функция будет работать на iOS, Android, Mac и PC.
При этом для звонком номер телефона не будет нужен.
«X - это эффективная глобальная адресная книга. Этот набор факторов уникален», - добавил он.
Однако Маск не предоставил информации о том, когда будут доступны новые функции.