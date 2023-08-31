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На волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости

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  • 31.08.2023, 23:32
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На волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости

Поединок между университетскими командами собрал более 90 тысяч человек.

В США установлен новый мировой рекорд по посещаемости в женском спорте. Достижение зафиксировали в американском городе Линкольн, штат Небраска.

Как сообщает ESPN, рекордное количество зрителей присутствовало на игре между женскими командами университетов Небраски и Омахи (3:0) на Memorial Stadium. Матч собрал на трибунах 92 003 зрителей.

Этот матч стал самым посещаемым в истории, собственно говоря, волейбола, а также в истории женского спорта в целом.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 года на футбольном матче женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Вольфсбургом». Полуфинальный поединок турнира на «Камп Ноу» собрал 91 648 зрителей.

Стоит отметить, что волейбольную площадку для матча между Небраской и Омахой построили на стадионе, который преимущественно использует местная команда по американскому футболу. Началу поединка предшествовало авиационное шоу, а после игры состоялось пиротехническое шоу, а также был концерт.

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