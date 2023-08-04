ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении 1 4.08.2023, 7:39

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Также украинцы наносят врагу потери на Купянском и Лиманском направлениях.

Украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности разрушают планы врага и наносят ему потери на Купянском, а также Лиманском направлениях.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщает Telegram-канал Military Media Center.

«Весь день работал в органах управления и воинских частях, которые выполняют задачи на наиболее активных участках фронта», - рассказал Сырский.

На Бахмутском направлении

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, его работа была посвящена актуальным проблемам увеличения темпов наступления, перспективам дальнейших действий и решению вопросов, которые мешают успешно выполнить поставленные задачи.

На Лиманском и Купянском

Сырский рассмотрел вопросы адекватного реагирования на наступательные действия врага, повышения эффективности огневого поражения, борьбы с дронами и обеспечения наших воинов. Также он встретился с младшими командирами, представителями сержантского корпуса Вооруженных Сил, вручил военным награды и подарки.

«Состоялся откровенный разговор по всем проблемам, которые требуют срочного решения. Для этого определил конкретные задачи соответствующим должностным лицам», - добавил Сырский.

Как отметил командующий Сухопутных войск, несмотря на активные наступательные действия врага на Купянском и Лиманском направлениях, наши воины продолжают срывать его планы и наносить ему существенные потери в личном составе и технике, а также уменьшать его наступательный потенциал.

«На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая победу!», - отметил Сырский.

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