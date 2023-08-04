Снова выставлена на торги усадьба в Чечерске 4.08.2023, 2:36

Подешевела с 300 000 долларов до 12.

Вновь выставлена на аукцион усадьба XIX века в Чечерске, принадлежавшая графу Чернышеву-Кругликову. Теперь за одну базовую величину, или 37 рублей. Ранее она стоила 859 тысяч рублей, но ни за такие деньги, ни за 50% от данной суммы оказалась никому не нужна, заметило издание Office Life. Информация о торгах появилась на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.

Когда объект пытались продать в первый раз, стартовая цена была почти 300 тысяч долларов. Затем она была снижена вдвое, и покупателя снова не нашлось.

Очередные торги назначены на 31 августа, заявки принимаются до 28-го. Объект является историко-культурной ценностью третьей категории. К зданию подведено центральное отопление, канализация, водоснабжение и электричество. Но есть нюанс — покупатель должен провести реставрацию всего за 24 месяца.

Известно, что усадьба была заложена в первой половине XIX века. Окончательно ее достроили в 1860 году. С 1905 года в ней работала земская школа. В годы войны здание переделали в конюшню.

После войны в усадьбе размещались детская библиотека и дом пионеров. В 2002 году здание перешло отделу культуры райисполкома.

По данным историков, как пишет Office Life, в разное время в ней останавливались несколько российских императоров, поэт Александр Пушкин и другие известные персонажи.

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