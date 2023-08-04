В Могилеве решили набирать в десятый класс «юных прокуроров» 4.08.2023, 4:59

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Они смогут ходить в форме.

В средней школе № 2 города Могилева с 1 августа объявили набор в 10-й «класс правовой направленности «Юный прокурор», сообщили в школе. Для зачисления нужно знать обществоведение и английский язык.

Зачислять в класс будут школьников, имеющих отметки не ниже 7 баллов по профильным предметам «Обществоведение» и «Английский язык», а также средний балл свидетельства об общем базовом образовании не ниже 7.

«К заявлению прилагаются свидетельство об общем базовом образовании, медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося, характеристика-рекомендация классного руководителя», — говорится в объявлении.

Как пишет «Веснік Магілёва», школьники будут посещать выездные судебные заседания по уголовным и гражданским делам, зал истории прокуратуры Могилевской области, торжественные ритуалы принесения присяги и другие мероприятия прокуратуры Могилевской области.

Учащиеся правового класса при согласии родителей получат право носить «форму, схожую с формой прокурорского работника».

Данный проект «рассматривается как возможная подготовка и отбор кандидатов» для получения высшего юридического образования по целевому направлению для последующей работы в органах прокуратуры Могилевской области.

Профильный класс создали по инициативе прокуратур Могилевской области и города Могилева.

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