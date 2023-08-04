В оккупированной Феодосии прогремели сильные взрывы

В оккупированной Феодосии прогремели сильные взрывы1
- 4.08.2023, 7:46
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По городу помчались скорые.
Во временно захваченном российскими войсками Крыму в ночь на пятницу, 4 августа, прогремели взрывы. Жители оккупированной Феодосии рассказали, что слышали звуки взрывов и звук пролетающего беспилотника.
Об этом около 4 часов утра сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер». В сети также публиковали кадры работы ПВО российских оккупантов.
Жители города рассказали о гуле, похожем на звук БПЛА. По данным авторов канала, по городу зафиксировали движение машин скорой помощи.
Отмечается, что взрывы звучат в районе Феодосия – Приморский.
«В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от 5 до 7 взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников», – говорится в сообщении канала.