На российскую Кубань обрушился град размером с теннисный мяч

На российскую Кубань обрушился град размером с теннисный мяч2
- 4.08.2023, 7:58
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Сотни домов остались без крыш.
3 августа в Краснодарском крае РФ выпал град размером с теннисный мяч. Стихия была настолько мощной, что в здании администрации Черниговского сельского поселения пробила крышу. В одном из кабинетов рухнул потолок. Кроме того, разбиты стекла в машинах и домах, сообщает dialog.ua со ссылкой на ТГ-канал SHOT.
В пресс-службе районной администрации говорят, что град повредил больше двух сотен домов.
«По состоянию на 20:00 пострадало 236 домовладений. На 4 августа запланирован выход комиссий для оценки ущерба», - уточнили в сообщении. Кроме имущественного ущерба, стихия повредила урожай.
Пока власти не могут оценить масштабы, однако местные жители пишут в пабликах, что не ожидают ничего хорошего. По официальной информации, никто из местных жителей во время непогоды не пострадал.
Однако в МЧС не исключают, что люди просто не сообщили о незначительных травмах.