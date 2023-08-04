Суд избрал меру пресечения для Трампа

Суд избрал меру пресечения для Трампа3
- 4.08.2023, 8:01
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Федеральный прокурор США раскрыл подробности.
Окружной суд Вашингтона избрал меру пресечения для бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке фальсификации выборов 2020 года.
Об этом сообщает The New York Times.
Во время заседания федеральный прокурор Томас Виндом заявил, что обе стороны пришли к согласию по мере пресечения. Согласно ему, Трамп должен не нарушать федеральных законов или законов штата, подписать обязательства о явке и появляться в суде после вызова.
Также он не должен общаться со свидетелями по делу никак, кроме как через своих адвокатов. Трамп согласился с такими условиями.
Следующее заседание по делу было назначено на 28 августа этого года.
Дело о фальсификации выборов
Несколько дней назад появилась информация, что Трампу предъявят обвинения по делу о попытке сфальсифицировать результаты выборов 2020 года. Согласно обвинительному выводу, Трамп вступил в сговор с шестью лицами.
Позже бывшему президенту были предъявлены обвинения по четырем пунктам:
сговор в целях обмана Соединенных Штатов;
сговор с целью предотвращения официального рассмотрения;
препятствование проведению официального разбирательства;
сговор против прав американских граждан.