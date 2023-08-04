Секретные указы Путина: о чем идет речь в неопубликованных документах Кремля 4.08.2023, 8:18

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Лишь однажды в истории современной России доля засекреченных документов была несколько выше.

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов. Это может свидетельствовать о большом количестве оккупантов, погибших во время контрнаступления ВСУ, которым присвоены государственные награды посмертно, сообщает ТСН.

По подсчетам «Медиазоны», 62% документов, которые завизировал хозяин Кремля, не были опубликованы.

Издание отметило, что все указы российского президента пронумерованы по порядку с начала года. Отсутствие следующего номера среди опубликованных документов свидетельствует о его тайном характере.

Сразу 12 секретных указов было подписано в период между 27 и 31 июля – это максимальное количество пропущенных номеров указов подряд с начала полномасштабной войны.

Такого количества секретных указов не было за все время президентства Путина. Лишь однажды в истории современной России доля неопубликованных документов была несколько выше – 64% в январе 1999 года.

В целом, за первые семь месяцев 2023 года доля непубличных документов составляет 48% от общего количества.

Как отметила «Медиазона», секретные указы часто касаются награждения участников боевых действий посмертно. В начале российской агрессии в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления.

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