Жители Белгородской области взбунтовались из-за «кадыровцев» 4.08.2023, 8:27

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Наемники из подразделения «Ахмат» «освобождают» их от домов и имущества.

Жительница Белгородской области Татьяна Евгеньева недовольна поведением чеченских военных, которые «освободили» ее от дома и личных вещей.

Кадры обращения публикует ТГ-канал «Украина 365».

«До вчерашнего дня я проживала в Дубовом… два дня назад мне позвонил некий Рустам Акуев из полиции и сказал, чтобы я покинула свой дом в течение 2 суток, потому что в него будут заселяться бойцы из подразделения «Запад-Ахмат», - заявила женщина.

Со слов местной жительницы, она была категорически против, но ей ответили, что это никого не волнует и ее выселение неизбежно.

«Сегодня ко мне пришли 10 человек, отобрали ключи, и я оказалась на улице даже без своих вещей. Как это называется? Это называется рэкет. Правоохранительные органы не реагируют на мои заявления», - продолжила Евгеньева.

Женщина просит губернатора и силовиков разобраться в ситуации: «Почему какие-то чеченцы позволяют себе присваивать чужое имущество».

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