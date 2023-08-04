WSJ: ВСУ использовали свежие резервы для прорыва на Юге 4.08.2023, 8:34

Основная цель — перерезать российское сухопутное сообщение с Крымом

Вооруженные силы Украины задействовали для контрнаступления на южном направлении свежие резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

«На этой неделе напряженные бои бушевали в юго-восточной Украине, ведь Киев продолжает мощное давление с целью возвращения территорий, используя свежее пополнение обученных и оборудованных Западом подразделений, однако признаков значительного прорыва пока нет», - говорится в материале.

Издание пишет, что основная цель украинских военных на юге - перерезать российское сухопутное сообщение с Крымом. Для этого недавно Силы обороны изменили подход, и теперь используют больше техники и бронированных машин при наступлении.

Также, согласно их данным, сейчас одни из самых ожесточенных боев идут у села Роботино, что в двух километрах от основной линии обороны оккупантов.

«Битва здесь составляет для Украины ближайший и наиболее вероятный путь прорыва сквозь российскую оборону, и должностные лица называют ее имеющей «стратегическое значение», - говорится в статье.

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