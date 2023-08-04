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«Схемы»: Россия бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

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  • 4.08.2023, 8:55
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«Схемы»: Россия бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

Оружие отправили в обмен на погашение задолженности за газ.

Россия цинично обстреливает украинские города крылатыми ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Доказательства этого опубликовали журналисты «Схем».

Тогда Украина передала Кремлю ракеты Х-55. Это подтверждает текст соглашения и список номеров переданных ракет. По меньшей мере 10 выпущенных ракет Х-55 ранее были украинскими.

Отмечается, что соглашение о передаче ракет было подписано между правительством РФ при руководстве Путина и Кабмином Украины во главе с Валерием Пустовойтенко. Кроме ракет Киев передал Москве еще и 8 бомбардировщиков Ту-160 и три Ту95МС. Всего РФ получила от Украины 575 крылатых ракет.

Тогда стоимость самолетов и ракет оценили в 275 млн грн - именно такова была сумма долга за газ.

Известно то, что три таких ракеты в январе, мае и апреле 2023 года сбили силы ПВО в Киеве и области. Еще одна ракета Х-55 в конце 2022-го года ударила по многоквартирному дому в Киеве. Тогда в результате обстрела погибла женщина. Другая ракета ударила по дому в Киевской области, в результате чего пострадал ребенок.

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