«Направил ружье в представителя власти» 3 4.08.2023, 9:02

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Белорусский суд не захотел наказывать россиян за перемещение оружия через государственную границу.

Двое россиян проникли на территорию Беларуси с огнестрельным оружием. Суд наказал их лишь несколькими месяцами ареста. Подробности происшествия рассказала добрушская районная газета, сообщает «Флагшток».

В мае 2023 года сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира обследовали зону радиоактивного загрязнения в Добрушском районе вблизи границы с Российской Федерацией, в которой действует контрольно-пропускной режим. Во время рейда они обнаружили трех мужчин, двое из которых были вооружены ружьями.

Неожиданная встреча едва не привела к перестрелке. Один из мужчин направил ружье в сторону инспекторов. Сотрудник инспекции, в свою очередь, достал из кобуры табельное оружие и предупредил, что будет стрелять. Обошлось без кровопролития — нарушители сложили ружья.

В местном отделе милиции выяснилось, что вооруженные мужчины — жители Брянской области. По их словам, они перешли границу Беларуси для того, чтобы забрать оставленную здесь месяцем ранее рыбацкую лодку. А ружья взяли с собой лишь потому, что опасались волков. Документов на оружие и разрешения на охоту у задержанных не имелось.

В итоге факт направления ружья в представителя власти до суда не дошел. Россиян обвинили в незаконной охоте (ст. 282 ч. 2 УК РБ) и незаконном перемещении через госграницу Беларуси огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 333-1 ч. 2 УК РБ).

Несмотря на то, что минимальное наказание по второй статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, решение суда оказалось весьма мягким. «Учитывая личности обвиняемых, семейное положение и раскаяние», суд приговорил одного из них к трем месяцам ареста, второго – к шести месяцам. С учетом срока, прошедшего с момента совершения преступления, можно предположить, что один из фигурантов дела уже отбыл свой срок наказания.

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