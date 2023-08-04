Роскошный электрокроссовер от Honda и General Motors показали на официальных фото и видео 4.08.2023, 9:18

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Премиальное авто может разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды.

Появились официальные тизеры Acura ZDX. Кроссовер вернется на рынок в новом формате – как первый электромобиль марки. Его премьера состоится 17 августа, а продажи стартуют в начале 2024 года. Об этом сообщается на сайте премиум-подразделения Honda.

На тизерах новая Acura ZDX показана в анфас. У нее тоненькие диодные фары с изогнутыми ходовыми огнями, а пластиковая заглушка с подсветкой имитирует фирменный «клюв» радиаторной решетки Acura.

Ранее первый электромобиль Acura заметили на тестах практически без камуфляжа, что позволило рассмотреть его дизайн целиком. Разработчики отказались от купеобразного силуэта, как у первой Acura ZDX в пользу более традиционного профиля.

Электрокроссовер Acura ZDX 2024 бросит вызов BMW iX, Tesla Model Y и новейшему Audi Q6 e-tron. Примечательно, что электромобиль Honda разрабатывает совместно с концерном General Motors.

Кроме того, заявлено, что в мультимедийную систему будут интегрированы Google Maps, Google Assistant и Google Play Store. Также электрокар получит мощную акустику от Bang&Olufsen.

Новая Acura ZDX построена на платформе Ultium, то есть ее близкими родственниками станут электрокроссоверы Cadillac Lyriq, Buick Electra и Chevrolet Blazer.

Электромобиль Honda предложат в двух полноприводных версиях. По данным сайта Carscoops, топовый вариант Type S получит 557-сильную установку от Chevrolet Blazer SS и сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 4 секунды. Запас хода превысит 450 км.

Примечательно, что General Motors сотрудничают не только с Honda в создании электрокаров. Совместно с MG концерн готовит электрического конкурента Suzuki Jimny.

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