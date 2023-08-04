Последний акт балета: Путина внезапно «парализовало» 1 4.08.2023, 9:31

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Виталий Портников

Ситуация в Беларуси подошла к интереснейшей точке.

«Парализовало» ли Путина после попытки путча и как будет развиваться ситуация с «вагнеровцами» в Беларуси?

На эти и другие вопросы в интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org ответил известный украинский публицист Виталий Портников. Ведущий – Евгений Климакин.

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— «Вагнеровцы» на территории Беларуси. Некоторые СМИ даже приводят цифру в 10 тысяч. Какие могут быть последствия этого?

— Я прихожу к выводу, что вся история с «Вагнером» готовилась как широкомасштабная провокация для того, чтобы РФ и Беларусь могли уйти от ответственности в случае неких провокаций на территории НАТО и ЕС. Становится очевидным, что весь этот так называемый мятеж был разыгран как по нотам.

Первая часть этого балета — требование Минобороны России, поддержанное Путиным, о том, чтобы «вагнеровцы» подписали контракты с Минобороны РФ.

Вторая часть балета — «вагнеровцы» отказываются подписывать контракты, начинают «марш справедливости» на Москву. Третья часть — они останавливают свой поход после «договоренности» с Лукашенко, а та их часть, которая соглашается подписать контракты с Минобороны, остается в России, а большая часть, не согласившаяся, после встречи с Путиным отправляется в Беларусь.

Но теперь это люди, которые официально не подписали контракты с российским военным ведомством, несмотря на то, что и Путин, и Шойгу, и все остальные на этом настаивали.

За их действия не несет больше никакой ответственности ни сам Путин, ни Лукашенко, который их принял в Беларуси «исключительно для того, чтобы стабилизировать политическую ситуацию в России» и «не допустить сражения у стен Москвы».

Если после этого произойдет четвертая часть балета, например, эти 10 тысяч людей окажутся на территории Польши в Жешуве или Сувалках, то РФ никак не будет отвечать за уничтожение ими мирных жителей, польских пограничников или военнослужащих польской армии. Путин и Лукашенко будут напоминать, что они не имеют к этому никакого отношения. Что они говорили о том, что это уголовники, которые угрожают российской атомной составляющей, как говорил Дмитрий Медведев. Они будут деланно удивляться: как же так, когда эти бандиты шли на Москву — вы радовались, а почему вы сейчас печалитесь, когда они идут на Варшаву? Мы же вас предупреждали об опасности этих людей, а вы нам не верили. Давайте вместе наводить порядок.

Считаю, что это, скорее всего, подготовка к новому этапу противостояния с Западом. Решится ли на него Путин (я тут про Лукашенко вообще не говорю, потому что он тут не игрок), я не знаю. Но это тщательная подготовка спецоперации. Надо понимать, что все, что мы видели, — спектакль. Со всеми разговорами о «нерешительности Путина». Сейчас в западную прессу вбрасывается, что «его парализовало».

Каждая такая новость снимает с Путина ответственность за действия «вагнеровцев». Что он «их так боялся», что «его аж парализовало», «не принимал никаких решений» и «сидел там в своей резиденции в Завидово». Многие российские либеральные эксперты все эти сказки рассказывают, понимаете, как по нотам. Что меня тоже, честно говоря, беспокоит.

Если и они пойдут в Польшу, то причем тут Путин, который их «боится»? Как он мог их в Польшу послать, если они его «не слушаются», если его «перемыкает от одного их вида». Не он же им давал распоряжение, это «сам Пригожин». Мы подошли к интересной вещи. А что будет делать тогда руководство Польши, НАТО, США?

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