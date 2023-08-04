Белый дом: Путин в отчаянии 2 4.08.2023, 9:45

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Американская разведка получила интересные данные из КНДР.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США получили разведданные о том, что РФ стремится приобрести боеприпасы у КНДР.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи КНДР артиллерийских снарядов России», — заявил Кирби.

Он отметил, что такой шаг свидетельствует о том, что такие переговоры велись во время визита в Северную Корею министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Кирби считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин находится в отчаянии из-за того, что санкции и потери на войне значительно ослабили армию РФ.

26 июля Шойгу прибыл в КНДР, где встретился со своим коллегой Кан Сун Намом и Ким Чен Ыном.

Шойгу прибыл в КНДР по случаю 70-й годовщины так называемого «Дня победы» в Корейской войне, которая длилась на полуострове с 1950 по 1953 год. Пхеньян называет ее «Отечественной освободительной войной». Де-юре война не закончилась — заключили перемирие, которое продолжается до сих пор.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Северная Корея передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера для войны против Украины. В Белом доме говорили, что Москва предлагает Пхеньяну еду в обмен на боеприпасы.

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