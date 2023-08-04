«Что вы тут забыли?»: российские туристы жалуются на «притеснения» в Крыму 1 4.08.2023, 9:59

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Показательный случай произошел в Судаке.

В Судаке местная продавщица высказала приехавшим в Крым туристам из РФ мнение об оккупантах – россияне вызвали полицию.

Спустя 9 лет аннексии Крыма не все местные жители с радостью встречают приехавших из РФ туристов, которые ведут себя в гостях как хозяева. В Судаке продавщица одного из магазинов не смогла вытерпеть хамское поведение семейной пары, заглянувшей к ней, чтобы купить вещи, пишет dialog.ua.

Женщина назвала отдыхающих оккупантами, поинтересовавшись, что они забыли на аннексированной территории, а потом сказала им: РФ виновата во всех бедах полуострова, и указала направление движения из ее магазина.

«Почему меня и мою семью унижают на российском курорте, в моей стране?» – возмутилась «пострадавшая», которая считает украинский полуостров частью России.

Обиженные туристы вызвали в магазин полицию, но даже после составления протокола продавец не отказалась от своих слов.

Коллаборант Александр Талипов, как пишет ресурс «Дзен», утверждает, что среди крымчан действительно есть сторонники Украины, которые не приняли аннексии Крыма.

В связи с этим он просит туристов и «сознательных» крымчан «стучать» на проукраинских соседей.

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