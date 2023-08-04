«Ъ»: В Беларуси скрывают масштабную вспышку птичьего гриппа 1 4.08.2023, 10:01

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Власти внезапно ограничили вывоз из страны мяса птицы.

Беларусь с начала августа ограничила экспорт продукции всюду, кроме Китая, объясняя это необходимостью насытить спрос внутри страны. Реальной причиной может быть вспышка птичьего гриппа на некоторых фабриках, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

По данным издания, Беларусь с 1 августа ограничила вывоз из страны мяса птицы. Из имеющихся в редакции копий писем департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны следует, что в целях насыщения внутреннего рынка приостановлена выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей. В этих же обращениях говорится, что ограничения не распространяются на экспорт в Китай и продукцию крупного в стране холдинга «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»). В Минсельхозпроде на запрос «Коммерсанта» не ответили.

В Россельхознадзоре сообщили, что пока не получали уведомлений от белорусской стороны о приостановке поставок и возникновении очагов эпизоотии.

Два собеседника «Коммерсанта» на рынке считают, что настоящая причина ограничения экспорта связана с предполагаемой вспышкой птичьего гриппа на некоторых птицефабриках республики.

Прошлой осенью Беларусь уже временно запрещала экспорт, в том числе в Россию, мясо-молочной продукции. Тогда власти также объясняли меру необходимостью насытить внутренний рынок.

Напомним, в конце июля стало известно, что Лукашенко снял с должности министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло. Тогда подчеркивалось, что «это не ссылка», а возможность получить опыт работы «на местах». На должности министра сельского хозяйства Брыло работал с февраля 2022-го. Нового министра сельского хозяйства на его место пока не назначили. Одним из кандидатов является первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Юрий Валеватый.

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