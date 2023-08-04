«На билет до Гааги белорусы денег не пожалеют» 4.08.2023, 10:10

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Белорусов удивило «достижение» Минтранспорта.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Дмитрий:

- Вычитали на днях новость о «большом достижении» Министерства транспорта: подписано соглашение с Оманом о воздушном соединении. Теперь туда можно будет летать белорусским пассажирам и товарам. Спросил у коллег, что они знают об этой экзотической стране. Смеются: «Про Оман ничего не слышали, разве что про ОМОН».

Что же Беларусь имеет общего с далекой державой, даже столицу которой никто из нас не назвал? Это, как написано в Википедии, абсолютная монархия во главе с мало кому известным султаном Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Ну так и наша страна уже превратилась в некий султанат, фактически российский протекторат. Только что здешний султан известен во всем мире своими черными делишками и пустословием.

Пообщались в отделе и согласились, что Беларусь под господством диктатора быстро сползла и в туристическую изоляцию. Еще 4 года назад мы могли летать практически по всему миру. Кто хотел, самостоятельно делал визы, резервировал отели и покупал билеты из Вильнюса, Каунаса и Варшавы. Кто ленился, мог за всю эту заботу заплатить вдвое больше туристической компании и вылететь из Минска в ту же Грецию или Испанию.

Теперь куда улетишь из нашего главного аэропорта? В РФ, Узбекистан, Грузию, Армению... Одни наши знакомые слетали под конец весны в Ереван на отдых. По возвращению в аэропорту попали под тщательный досмотр. В результате в смартфоне каратели нашли какие-то подозрительные контакты и устроили путешественникам бесплатный трансфер сразу в тюрьму.

Им еще посчастливилось, что дали только пару суток ареста и освободили. В конце концов бедолаги должны были отправиться за границу еще раз, уже как беженцы.

Еще один наш знакомый, с огромными усилиями обретя шенгенскую визу, улетел привычным образом из Вильнюса на самолете Ryanair. Но ехать пришлось автомобилем с женой и двумя детьми через наземную границу: туда стояли 12 часов, а обратно 8. Устал, в стрессе травму получил, сейчас восстанавливается после такого самого дорогого во всех смыслах отдыха в своей жизни.

Вообще многим сейчас, как говорится, стало «не да юру – вынесці б скуру». Даже тот, у кого есть деньги, не спешит их тратить на дорогущий релакс на берегу теплого моря. Лучше оставить наличные на весьма вероятный для всех жителей нынешней Беларуси «черный день».

Под конец обсуждения мы с коллегами пришли к общему выводу. Аналогичное соглашение следует подписать с другой монархией, которая называется Королевство Нидерланды. Ну а на билет в аэропорт Гааги для одного усатого VIP-клиента белорусы никаких денег не пожалеют.

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