Армия дронов в действии: ВСУ уничтожили три российских гаубицы «Мста-Б» 4.08.2023, 10:08

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Опубликовано видео с Южного фронта.

Украинские военные уничтожили три российских гаубицы «Мста-Б». Это удалось благодаря беспилотнику из «Армии дронов».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

Так, беспилотник «Армии дронов» помог выявить цель, а затем скорректировать артиллерию.

«Демилитаризация россиян продолжается - минус три гаубицы «Мста-Б» на юге. Мощная работа бойцов 131 ОРБ и 406 ОАРБ», - отметил он.

Федоров напомнил, что «Мста-Б» - это гаубица, которая способна поразить танки, средства ПВО, оборонительные сооружения и т.д. Враг каждый день обстреливал украинские позиции с помощью этой техники.

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