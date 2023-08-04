На Беларусь надвигается тропическая жара 4.08.2023, 10:29

Местами температура воздуха вырастет до +36°С.

Днем 4 августа (пятница) по юго-востоку Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°С, предупреждает Белгидромет.

Днем 5 августа (суббота) на большей части территории страны температура воздуха вырастет до +30..+34°С, местами по Гомельской области до +36°С. В Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

Прогноз погоды на пятницу по городам:

Минск: Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +26..+28°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Брест: Вероятность осадков 5-10%. Температура воздуха +25..+27°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с

Витебск: Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +26..+28°C. Ветер южный, 4-9 м/с.

Гомель: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха +30..+32°C. Ветер южный, 4-9 м/с.

Гродно: Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +26..+28°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев: Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха +28..+30°C. Ветер южный, 4-9 м/с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».