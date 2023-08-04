«Кричали, что приехали с войны»: россияне напали на девушку из-за внешности 10 4.08.2023, 10:36

11,584

Жительницу Урала окунули в фонтан и избили.

В Свердловской области двое мужчин напали на 18-летнюю девушку из-за синих волос.

В городе Каменске-Уральском на Урале (Свердловская область РФ) двое мужчин напали на девушку из-за того, что им не понравился ее цвет волос.

Мама пострадавшей рассказала, что инцидент произошел вечером 1 августа во дворе дома, где живет их семья.

Девушка шла мимо компании из трех человек, которые кричали об участии в «спецоперации», пишет KU66.ru.

«Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку, и волосы голубые», - рассказала мать пострадавшей Ирина.

Камеры наблюдения зафиксировали момент нападения: девушка шла по двору, вероятно, кто-то из компании обратился к ней, из-за чего она остановилась около мужчин. Внезапно один из них схватил ее и стал тянуть в сторону фонтана. Там несчастную окунули в воду и пытались удержать.

Когда девушка встала, к ней подошел второй мужчина и ударил ее по лицу. Наблюдавшие за этим отдыхающие не отреагировали на истязание девушки.

В МВД заявили, что задержали подозреваемых. На девушку напали ранее судимые за имущественные преступления, истязание и оборот наркотиков местные жители 1991 и 1993 годов рождения. В войне против Украины они не участвовали. На допросе мужчины признались, что атаковали девушку в нетрезвом состоянии, так как им не понравилось, как она выглядит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».