Контрнаступление ВСУ: украинские военные идут в направлении Бердянска, Мелитополя и Угледара 2 4.08.2023, 10:47

6,652

Россияне вынуждены снимать «элитные» войска с других участков фронта.

Силы обороны Украины преуспевают на Бердянском и Мелитопольском направлении, а также контратакуют под Угледаром.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командующего группировкой «Таврия» Сергей Кузьмин. В то же время он отметил, что враг оказывает безумное сопротивление ВСУ, передает «24 канал».

Кузьмин отметил, что за последние сутки войска Таврического направления продолжают наступательные операции на Бердянском, Мелитопольском направлениях. В то же время, продолжается и оборонная операция на Марьинко-Авдеевском направлении.

«Наши Силы обороны на Таврическом направлении двигаются вперед, есть продвижение, но очень много сопротивления противника», – подчеркнул он.

Заместитель командующего группировкой «Таврия» отметил, что оккупанты постоянно пытаются контрактовать, а также привлекают свои резервы. В частности, враг уже бросает в бой так называемую свою элиту.

«Это морская пехота, десантно-воздушные войска. Он (враг – ред.) снимает их с других направлений, чтобы усилить оборону», – сказал Кузьмин.

Он также отметил, что продвигаются наши военные и у Угледара. Несмотря на это, враг оказывает безумное сопротивление, постоянно пытается контрактовать, чтобы восстановить свои утраченные позиции.

Спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире национального марафона сообщил, что за прошедшие сутки российские войска пытались наступать у Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки. Он подчеркнул, что успеха россияне в своем наступлении – не имели.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральной части Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки», – подчеркнул Ковальчук.

Он отметил, что враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Он также отметил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

В заключение Ковальчук рассказал, что на Бахмутском направлении наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Пока там продолжаются тяжелые бои.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».