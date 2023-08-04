В России нашли мертвым пенсионера, задержанного за попытку поджога военкомата 4.08.2023, 10:53

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Мужчина пришел с «коктейлями Молотова» к зданию в Ленинградской области.

76-летнего пенсионера, задержанного за попытку поджога военкомата во Всеволожске (Ленинградская область РФ), нашли мертвым в его квартире, сообщает ВВС.

Петербургское издание «Фонтанка» пишет, что, по предварительной информации, мужчина покончил с собой. Официального подтверждения этой информации нет.

2 августа пенсионер подошел к зданию военкомата во Всеволожске с «коктейлями Молотова» и пытался их поджечь и бросить в сторону военкомата. Однако бутылки упали рядом с пенсионером и загорелась только трава. Небольшой огонь потушили ногами сотрудники Росгвардии.

Пенсионера задержали в тот же день, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Позже мужчину отпустили с обязательством о явке.

В России с конца июля наблюдается новая волна поджогов военкоматов. С минувших выходных было совершено по меньшей мере 17 попыток поджога военкоматов.

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