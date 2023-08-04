В России нашли мертвым пенсионера, задержанного за попытку поджога военкомата
- 4.08.2023, 10:53
- 4,886
Мужчина пришел с «коктейлями Молотова» к зданию в Ленинградской области.
76-летнего пенсионера, задержанного за попытку поджога военкомата во Всеволожске (Ленинградская область РФ), нашли мертвым в его квартире, сообщает ВВС.
Петербургское издание «Фонтанка» пишет, что, по предварительной информации, мужчина покончил с собой. Официального подтверждения этой информации нет.
2 августа пенсионер подошел к зданию военкомата во Всеволожске с «коктейлями Молотова» и пытался их поджечь и бросить в сторону военкомата. Однако бутылки упали рядом с пенсионером и загорелась только трава. Небольшой огонь потушили ногами сотрудники Росгвардии.
Пенсионера задержали в тот же день, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Позже мужчину отпустили с обязательством о явке.
В России с конца июля наблюдается новая волна поджогов военкоматов. С минувших выходных было совершено по меньшей мере 17 попыток поджога военкоматов.