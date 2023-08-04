Сегодня утром в Могилеве открытым пламенем горел автомобиль

Сегодня утром в Могилеве открытым пламенем горел автомобиль3
- 4.08.2023, 10:57
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Из-за пожара образовалась большая пробка.
В Могилеве сегодня утром открытым пламенем горел автомобиль, пишет телеграм-канал «Хартия97%».
По словам очевидцев, машина внезапно загорелась и была полностью уничтожена огнем. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили пламя.
Из-за пожара образовалась большая пробка на улице, которая затруднила движение транспорта. Причины возгорания и ущерб от него пока неизвестны. Никто из людей не пострадал.