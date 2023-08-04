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Жданов: Войной РФ против Украины управляет уже не Путин

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  • 4.08.2023, 10:59
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Жданов: Войной РФ против Украины управляет уже не Путин
Олег Жданов

Эксперт объяснил неожиданное заявление.

Процессом войны против Украины в России управляет уже не кремлевский диктатор Владимир Путин, а чекистская мафия. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос, остановится ли война, если Путин «исчезнет».

«Сегодня чекистская мафия управляет процессом, уже не Путин. Путин, может быть, какие-то распоряжения дает, но вряд ли они доводятся до полного исполнения. Например, я больше, чем уверен, что Путин отдал приказ расправиться и с Пригожиным, и с «Вагнером» (после мятежа – УНИАН)», - отметил Жданов.

По его мнению, скорее всего, чекистская мафия сейчас максимально нагнетает обстановку для того, чтобы принудить Запад к переговорам о завершении или разруливании вооруженного конфликта.

«Запад это прекрасно понимает», - сказал эксперт.

При этом он акцентировал внимание на том, что поставки вооружения Украине не прекращались и идут «по графику».

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