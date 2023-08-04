Польский генерал: Пилоты вертолетов у границ с Беларусью без колебаний откроют огонь 1 4.08.2023, 11:13

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Режим Лукашенко предостерегли от повторения провокаций.

Польша отправила свои боевые вертолеты к границе с Беларусью и усилила приграничье. Пилоты будут действовать решительно и нанесут удары в случае провокаций с белорусского направления. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны страны.

Как сообщает польское TPV Info, Варшава после того, как белорусские вертолеты пересекли воздушные границы, перебросила туда свои боевые вертолеты 1-й авиационной бригады Сухопутных войск и 25-й воздушно-кавалерийской бригады.

Генерал Марек Соколовский сказал, что согласно приказу министра национальной обороны Мариуша Блащака было принято решение в немедленном порядке усилить белорусское направление.

По его словам, ударные вертолеты будут находиться в режиме немедленного реагирования, а в случае провокаций пилоты прибегнут к решительным шагам.

«Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть несколько опытных и вполне искусных пилотов, есть пилоты, которые физически использовали бортовое вооружение и ракеты со мной в Афганистане и Ираке. Они опытны. Если случится что-то беспокойное, они без колебаний применят оружие», - подчеркнул Соколовский.

Напомним, 1 августа 2 боевых вертолета Беларуси пересекли воздушную границу Польши. Инцидент произошел в рамках совместных учений белорусских военных с боевиками ЧВК «Вагнер». Боевые машины летели очень низко, поэтому польским средствам слежения было сложно их обнаружить.

В Варшаве сделали заявление и уведомили об инциденте Североатлантический альянс.

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