Аналитики ISW назвали три составляющие успеха наступления ВСУ 4.08.2023, 11:19

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Войска РФ слишком растянуты, а линии снабжения – уязвимы.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, при каких условиях украинское контрнаступление может добиться успеха, сообщает Time.

Аналитики отмечают, что пока во время контрнаступления достигнут ограниченный прогресс. Но ситуация остается благоприятной для защитников Украины.

Аналитики озвучили три варианта успешного развития контрнаступления.

Успех нынешнего механизированного прорыва. Украинцы могут разбить с его помощью часть или все оборонные линии РФ.

Крушение российских войск, уже страдающих моральными и другими системными проблемами, под давлением украинской армии. Их уход – контролируемый или нет.

Пробои в российских линиях обороны, созданные с помощью постоянного давления и кампании перекрытия.

Эксперты считают наиболее вероятным путём к успеху третий вариант. Он медленнее двух первых и чем хотелось бы западным сторонникам Украины. А также зависит от помощи Запада, который должен в течение многих месяцев обеспечивать Украину постоянным пополнением оборудования.

При этом в публикации говорится, что это все еще не война на истощение, а маневренная война – просто в более медленном темпе. Украина в ней сохраняет инициативу и пользуется множеством преимуществ.

По мнению аналитиков, контрнаступление может и потерпеть неудачу. Это произойдет, если россияне окажутся более устойчивыми, чем кажется, или если Запад не успеет вовремя предоставить Украине необходимое оборудование.

Позиция России при этом остается уязвимой. Ее войска растянуты, а линии снабжения – растянуты.

«Изначальной характеристикой этой фазы войны является то, что россияне должны защищать наземную линию связи, состоящую из автомобильной и железнодорожной дорог, пролегающей от Ростова-на-Дону на северо-восточном побережье Азовского моря до Крыма. Десятки тысяч российских войск на юге Украины нуждаются в огромном количестве продовольствия, топлива, боеприпасов, личного состава и других грузов, которые должны перевозиться по этой автомобильной и железнодорожной линии», - говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что если украинцы смогут выйти в любом месте к Азовскому морю и удерживать свои позиции, они перережут наземные линии связи россиян. Таким образом, они могут сделать практически всю территорию, которую удерживает Россия к западу от их продвижения, непригодной для обороны.

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