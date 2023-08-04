Фантазеры «аналогов нет» Телеграм-канал «СерпомПо»

4.08.2023, 11:28

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Куда вы лезете, геополитические карлы?

Военных успехов нет, поэтому начальство кормит народ байками об очередном «аналогов нет».

Сегодня РИА «Новости» передало, что «для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения … опережающие подобные разработки в США на пять-десять лет».

Пять-десять? Отчего же не пятьдесят-сто, правнуки Ноздрёва? «Так что нужно было потом приставить к одним вискам двести сорок пиявок, - то есть он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою».

Между прочим, знаете, сколько произведено самолётов Су-57, как объявлено, пятого поколения? С 2019 года по оценке «до 15 штук», включая опытные образцы.

А американских самолетов пятого поколения F-35 сколько сделано? Более 960. Да ещё около 190 штук F-22. Тоже самолёт пятого поколения.

Сопоставьте. 15 против 960 + 190. Куда вы лезете, геополитические карлы?

Но зато теперь сделали ракету «аналогов нет». Сколько экземпляров? Пять? Десять? Очередной полёт в облаках.

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