Фантазеры «аналогов нет»
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 4.08.2023, 11:28
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Куда вы лезете, геополитические карлы?
Военных успехов нет, поэтому начальство кормит народ байками об очередном «аналогов нет».
Сегодня РИА «Новости» передало, что «для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения … опережающие подобные разработки в США на пять-десять лет».
Пять-десять? Отчего же не пятьдесят-сто, правнуки Ноздрёва? «Так что нужно было потом приставить к одним вискам двести сорок пиявок, - то есть он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою».
Между прочим, знаете, сколько произведено самолётов Су-57, как объявлено, пятого поколения? С 2019 года по оценке «до 15 штук», включая опытные образцы.
А американских самолетов пятого поколения F-35 сколько сделано? Более 960. Да ещё около 190 штук F-22. Тоже самолёт пятого поколения.
Сопоставьте. 15 против 960 + 190. Куда вы лезете, геополитические карлы?
Но зато теперь сделали ракету «аналогов нет». Сколько экземпляров? Пять? Десять? Очередной полёт в облаках.
Телеграм-канал «СерпомПо»