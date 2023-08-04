«Сижу, ломаю голову, куда мне податься» 5 4.08.2023, 11:33

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иллюстрационное фото

Фитнес-индустрия в Беларуси - всё.

В редакцию сайта Charter97.org написала фитнес-тренер:

- Делюсь с вами печальной новостью из своей профессии: с Нового года получить аккредитацию смогут только тренеры, окончившие Белорусский государственный университет физкультуры. И только после этого заведения ты можешь пойти и аккредитоваться. Ну и вишенка на торте: на каждом фитнес-зале должна болтаться красно-зеленая тряпка!

Как выход директор нашего центра предложила пройти международные курсы йоги за 1600 евро. Это вызвало у меня улыбку, ведь чтобы заработать эту сумму, мне придется поработать не один месяц. Ну и самый важный элемент, наверное, в содержании нынешней бумажки сверху: не дай Бог, чтобы в штате были сотрудники с фактами уголовного или административного преследования.

Мне лично очень досадно, что многие тренеры имеют гораздо лучшие умения, чем специалисты после БГУФК, так как заканчивали частные, зарубежные курсы. Ну и в Минске пруд-пруди историй, когда так называемые мастера спорта умудрились покалечить своими занятиями клиентов.

Вот сижу я сейчас, ломаю голову, оглядываюсь, куда мне податься, как дальше жить? Интересно, а когда уже начнут выдавать волчьи билеты, запрет на профессию, трудодни вместо зарплаты?

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