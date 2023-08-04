Иосиф Середич покинул пост главного редактора «Народной Воли» 1 4.08.2023, 11:49

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Иосиф Середич

Он возглавлял издание на протяжении 28 лет.

Главный редактор одной из старейших белорусских независимых газет «Народная Воля» Иосиф Середич написал у себя в Facebook об уходе с поста, который занимал с момента основания издания.

«Я ухожу. С болью в сердце я произношу эти слова. Но жизнь есть жизнь. Через пару месяцев мне исполнится 75 лет. И хочешь не хочешь, надо прощаться с тяжелой ежедневной работой и здоровье напоминает о необходимости остановиться, и обстоятельства времени не способствуют активной деятельности.

Вы, уважаемые сторонники «Народной Воли», знаете, на какие позорные шаги пошли определенные силы, чтобы нас разлучить, сначала отказали в типографских услугах, я недавно аннулировали свидетельство о регистрации газеты, на протяжении более 10 лет не имевшей ни одного предупреждения ни от Министерства информации, ни от Администрации президента. Без всяких оснований уничтожили издание, которое являлось образцом для всех белорусских СМИ», — написал Иосиф Середич в обращении.

«На прощание хочу сказать, что за 28 лет мы, народовольцы, не изменили ни совести, ни Свободному Слову, ни Родине! Останемся такими и впредь».

«Я ухожу с Энгельса, 34А, где почти три десятилетия находился редакционный офис, но всегда буду вместе с вами, мои сторонники, все хорошие люди! Спасибо вам, уважаемые, за искреннюю поддержку, за ваш жизнеутверждающий голос, который звучал со страниц каждого номера независимой газеты», — заключил он.

Журналист сообщил, что права владельца сайта nv-online.info он передал другому человеку. Сейчас сайт закрыт на пару дней в связи с изменением владельца домена.

«Народная воля» — общественно-политическая газета, основанная в 1995 году бывшим главным редактором «Народной газеты» Иосифом Середичем. В июне Миниформ лишил «Народную Волю» свидетельства о регистрации, а в апреле газета прекратила выпускать PDF-версию издания.

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