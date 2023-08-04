ВСУ ликвидировали командира оккупантов, который «случайно» попал на должность 4.08.2023, 12:10

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Россиянин не имел нужных навыков.

В Украине ликвидировали российского оккупанта из подмосковных Мытищ Сергея Баулина, который был командиром артустановки. Захватчик ранее проходил службу в совершенно ином роде войск и не имел навыков для должности, на которую его поспешно мобилизовали в военкомате.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале. Информацию о гибели 28-летнего захватчика подтвердили в РФ.

Как сообщается, в 2014 году оккупант проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения, где был связником. Впрочем, его мобилизовали в артиллерию, командиром 152-мм САУ «Мста-С», в которой он совершенно ничего не понимал.

«То есть, он променял ТА-57 или тот самый «Тапик» из кабины РС-28 «Сармат» на место командира 152-мм САУ «Мста-С», в которой он них**а не шарил. Спасибо военкому Мытищ», – написал Комахидзе.

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