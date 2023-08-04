О чем стоит задуматься доносчикам и «ябатькам» 1 Сергей Василевский, «Салідарнасць»

4.08.2023, 12:15

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Даже ждать на открытие архивов не придется.

История слесаря Виталия Сватковского, бывшего работника Гомельского завода литья и нормалей, прошедшего через арест и увольнение, мало чем отличается от сотен других.

Печальная белорусская классика наших дней: синий бус у дверей, выбегающие из него амбалы, экипированные словно для борьбы с настоящим, а не воображаемым экстремизмом. И блиц-допрос с коленом на шее обездвиженного человека.

Более того, в марте на этом же предприятии силовики устроили облаву, задержав с применением силы 14 работников.

Выбивается эта история из общего ряда своим продолжением. Администрация предприятия опубликовала в официальном телеграм-канале видео в стиле современного белорусского гестапо. В ролике Сватковского заставили признаться в «преступлении»: он ставил лайки в «экстремистских» пабликах.

В этом также ничего нового, если бы не одно «но». По данным гомельского издания «Флагшток», администрация завода приказала подчиненным поддержать задержание бывшего работника комментариями под видео.

И таких комментариев, в большинстве своем однотипных, под роликом уже более двухсот. Как правило, это призывы «не допустить экстремизма», но встречаются среди них отзывы более инициативных заводчан:

«Я за мир и спокойствие в нашей стране. Нельзя допустить разлад. Каждый должен быть бдительным и содействовать в борьбе с экстремизмом».

«Любое, даже малейшее, движение в сторону дестабилизации в стране, должно пресекаться на начальном этапе».

«Такие нелюди не должны работать в нашем коллективе. Мы за мирную Беларусь! Мы помним о фашизме и зверствах, которые пережил наш народ и приложим все усилия, чтобы это не повторилось. Не дадим переписать историю».

Из этой части истории можно сделать несколько важных выводов. Не исключено, что мы становимся свидетелями перехода к классическим тоталитарным практикам борьбы с инакомыслием.

Если авторитарный режим довольствуется простым неучастием граждан в политических процессах, то тоталитарному строю уже мало добровольно-принудительной подписки на госпрессу, послушного хождения на досрочное голосование и показушных субботников.

Тоталитаризм требует от граждан личного участия в борьбе с внешними и внутренними «врагами». И отказ от такой борьбы рано или поздно чреват попаданием в список этих самых «врагов».

История на гомельском заводе — это еще не в чистом виде «товарищеские суды» времен сталинских репрессий, но движение в эту сторону явно наметилось.

Еще один вывод: подобные практики масштабируются. И это не только видео с «признаниями», но и доносы на инакомыслящих.

Мы уже видели ролики с «кающимся» на камеру студентом юрфака БГУ. Их сделали не силовики — это «творчество» родилось в стенах вуза.

— Если все будет продолжаться в том же духе, таких случаев будет становиться больше, потому что сдерживающих факторов нет. Развращение общества будет становиться глубже, — комментировала «Филину» ту историю эксперт в сфере международного права и прав человека Екатерина Дейкало.

А на днях стало известно о задержании 44-летней жительницы Яново Ее земляк услышал, что женщина в своей квартире подпевает песне «Україна понад усе!», и прямо под окном записал видео.

Женщину задержали после публикации ролика в Tik-Tok. Попутно заставив извиняться и петь гимн Беларуси. Сейчас она находится в ИВС.

И последнее. В отличие от 1930-х, для того, чтобы узнать имена доносчиков и порицателей «врагов народа», не нужно ждать десятки лет открытия архивов.

Сегодня многие из них даже не прячутся, как, например, автор «разоблачительного» видео из Яново. А данные бывших коллег гомельского слесаря, написавших комментарии в поддержку его задержания, стали известны в считаные дни.

Сергей Василевский, «Салідарнасць»

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