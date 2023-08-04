Польских пограничников снова атаковали взрывающимися петардами со стороны Беларуси

Польских пограничников снова атаковали взрывающимися петардами со стороны Беларуси7
- 4.08.2023, 12:26
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Нападение произошло на участке заставы в Мельнике.
Пограничная охрана Польши второй день подряд сообщает об использовании петард мигрантами .
На этот раз инцидент произошел на участке заставы в Мельнике. Группа из 25 мигрантов забросала польский патруль петардами после того, как пограничники предотвратили попытку нарушения границы.
Всего за 3 августа польская служба зарегистрировала 186 попыток нарушения границы, в том числе сообщается о 51 мигранте, который вернулся вглубь белорусской территории при виде польских патрулей.
Литовские пограничники в четверг не сталкивались с попытками нарушения границы. Латвийские сообщили о 22 мигрантах.