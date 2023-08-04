Российские пропагандисты запаниковали из-за нового оружия ВСУ 2 4.08.2023, 12:44

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У Москвы нет на него «ответки».

Российские «военкоры» признали бессилие российской армии перед артиллерией НАТО: ВСУ используют техническую отсталость противника. После первой волны контрнаступления ВСУ вернулись к изматыванию оккупантов артиллерией.

Как пишет The New York Times, украинские защитники умело используют техническую отсталость противника и отсутствие ответных ударов, так как те попросту не располагают равноценными возможностями.

Вопреки утверждениям министра обороны РФ Сергея Шойгу о 71% современного оружия, оккупанты значительно проигрывают гаубицам НАТО, передает dialog.ua.

О проблемах пишет российский паблик «Два майора»: 90% раненых и убитых оккупантов – результат работы артиллерии ВСУ. Особенно много потерь у захватчиков на участках фронта, где преобладает артиллерия, переданная Украине западными союзниками.

Руководство оккупантов якобы знает об этой проблеме, но не может решить ее. Например, на Ореховском направлении «Мста-Б» (дальность - 28 км) проигрывает гаубице М-777 (дальность - более 44 км).

ТГ-канал «Военный осведомитель» также отмечает развитость спутниковой разведки Запада на фоне отсталости спутников «Роскосмоса».

Авторы этого ТГ-канала уверены, что российское руководство Минобороны РФ понимало и знало о проигрыше в артиллерии НАТО, однако десятилетиями на это закрывало глаза. Теперь же во время полномасштабной войны отсталость «второй армии» стала известна всему миру.

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