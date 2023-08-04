закрыть
4 августа 2023, пятница, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самолет Вильнюс — Стамбул неожиданно вошел в воздушное пространство Беларуси

6
  • 4.08.2023, 12:47
  • 12,532
Самолет Вильнюс — Стамбул неожиданно вошел в воздушное пространство Беларуси

Что произошло?

Самолет, вылетевший вчера из столицы Литвы, прежде чем войти в воздушное пространство Польши пролетел над Беларусью.

Представитель государственной компании «Oro navigacija» в комментарии порталу Lrytas заявил, что санкции не были нарушены, так как полеты над белорусским воздушным пространством не запрещены для авиаперевозчиков из стран, не входящих в Евросоюз. Им только рекомендуется избегать полетов над Беларусью.

«В данном случае траектория полета была изменена, чтобы избежать опасных грозовых облаков», — сказал руководитель регионального центра управления полетами.

В июне над Беларусью пролетел самолет Тиват — Вильнюс авиакомпании Air Montenegro. После принудительной посадки самолета RyanAir в Минске в мае 2021 года, в результате которой были задержаны Роман Протасевич и его подруга София Сапега, правительство Литвы запретило авиакомпаниям совершать рейсы в воздушном пространстве Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип