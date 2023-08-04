Самолет Вильнюс — Стамбул неожиданно вошел в воздушное пространство Беларуси 6 4.08.2023, 12:47

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Что произошло?

Самолет, вылетевший вчера из столицы Литвы, прежде чем войти в воздушное пространство Польши пролетел над Беларусью.

Представитель государственной компании «Oro navigacija» в комментарии порталу Lrytas заявил, что санкции не были нарушены, так как полеты над белорусским воздушным пространством не запрещены для авиаперевозчиков из стран, не входящих в Евросоюз. Им только рекомендуется избегать полетов над Беларусью.

«В данном случае траектория полета была изменена, чтобы избежать опасных грозовых облаков», — сказал руководитель регионального центра управления полетами.

В июне над Беларусью пролетел самолет Тиват — Вильнюс авиакомпании Air Montenegro. После принудительной посадки самолета RyanAir в Минске в мае 2021 года, в результате которой были задержаны Роман Протасевич и его подруга София Сапега, правительство Литвы запретило авиакомпаниям совершать рейсы в воздушном пространстве Беларуси.

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