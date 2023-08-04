Лукашенко доигрался: что попало под новые санкции ЕС 3 4.08.2023, 13:03

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Полный список товаров, которые запретили экспортировать в Беларусь.

Евросоюз ввел запрет на экспорт в Беларусь товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов. Полный перечень товаров, которые попали под ограничения, был опубликован 4 августа в официальном журнале Евросоюза.

Помимо оружия, санкции распространяются на некоторые виды электроники, а также на товары, которые используются в авиационной и космической отрасли, в том числе авиационные двигатели и их части, как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов. Запреты распространяются на экспорт, а также на предоставление технической помощи и иных услуг любым физическим и юридическим лицам, организациям или органам Беларуси.

В перечень попали:

полупроводниковые приборы;

осциллографы;

мультиметры с записывающим устройством;

приборы и аппаратура для измерения или проверки напряжения, силы тока, сопротивления или электрической мощности с записывающим устройством;

диоды, кроме фоточувствительных или светоизлучающих диодов (LED);

некоторые виды транзисторов, светочувствительных полупроводниковых устройств;

приборы и аппаратура для измерения или проверки полупроводниковых пластин или устройств;

электронные интегральные схемы, производственное и испытательное оборудование;

телевизионные камеры, цифровые камеры и видеокамеры;

телескопические прицелы для установки на оружие, перископы, телескопы;

некоторые виды конденсаторов и аппаратуры для коммутации или защиты электрических цепей;

машины для приема, преобразования и передачи или регенерации голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру коммутации и маршрутизации;

прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для связи в проводной или беспроводной сети;

аппаратура радионавигационной помощи;

приборы и устройства для воздушной или космической навигации (кроме компасов);

прочие навигационные приборы и устройства;

оружие, в том числе пневматическое и газовое, его компоненты и боеприпасы;

самолеты, космические корабли и их части;

пневматические шины из резины, используемые на самолетах;

масла для использования в авиации;

турбореактивные и турбовинтовые двигатели, а также отдельные узлы и детали самолетов;

приборы для испытания твердости, прочности, сжимаемости, упругости или других механических свойств материалов.

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