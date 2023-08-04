В Беларуси изменили закупочные цены на драгоценные металлы у населения 2 4.08.2023, 13:23

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Цены на золото выросли, а на платину упали.

С 4 августа изменились цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Об этом сообщил Национальный правовой портал.

Так, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят: на золото 375-й пробы — 63,32 рубля (ранее — 61,53 рубля); 500-й пробы — 84,42 рубля (ранее 82,04 рубля); 583-й, 585-й проб — 98,77 рубля (ранее 95,99 рубля); 750-й пробы — 126,63 рубля (ранее 123,06 рубля); 900-й пробы — 151,96 рубля (ранее 147,67 рубля); 916-й пробы — 154,66 рубля (ранее 150,30 рубля); 950-й пробы — 160,40 рубля (ранее 155,88 рубля); 958-й пробы — 161,75 рубля (ранее 157,19 рубля).

Скупочные цены на серебро теперь такие: 750-й пробы — 1,54 рубля (ранее 1,49 рубля); 800-й пробы — 1,64 рубля (ранее 1,59 рубля); 875-й пробы — 1,79 рубля (ранее 1,74 рубля); 916-й пробы — 1,88 рубля (ранее 1,82 рубля); 925-й пробы — 1,90 рубля (ранее 1,84 рубля); 960-й пробы — 1,97 рубля (ранее 1,91 рубля).

Скупочные цены на платину 950-й пробы незначительно снизились — с 77,72 до 77,24 рубля.

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