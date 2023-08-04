Пригожин в роли Гиркина: куда двинется «Вагнер» из Беларуси? 2 4.08.2023, 13:36

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Виталий Портников

Виталий Портников озвучил неожиданные сценарии.

Из-за провокаций режима Лукашенко Польша уже стягивает войска и создает новые формирования вдоль границы.

Куда двинутся наемники из ЧВК «Вагнер» и каких обострений ситуации можно ожидать?

На эти вопросы в интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org ответил известный украинский публицист Виталий Портников:

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— Мы не говорим, что «Вагнер» захватит Польшу. Представьте себе другую ситуацию. Они прорвались на территорию, убили какое-то количество людей, что-то там подожгли, разгромили и ушли. Россия же никакой ответственности не несет и никто ей ничего за это не сделает. Никто не считает ее стороной конфликта. Тогда можно «вагнеровцев» собирать уже не 10 тысяч, а 25. Тогда они могут идти уже брать Вильнюс.

Путин же каждый раз отодвигает границы возможного. Ему очень важно сейчас создать парамилитарное образование, которое может действовать на территории стран НАТО, чтобы Россия за это не отвечала. Он устроил уже всю мизансцену. Это просто блестящая театральная подготовка. Теперь самое главное — выстрелит ли ружье, которое он уже повесил на сцене? Сколько людей погибнет не в Украине, а в Польше или Литве, или и в Польше, и в Литве.

Еще раз говорю, я же не рассказываю, что завтра к вам домой в Варшаву придет «вагнеровец» со штыком. Нет. Он до вас не дойдет, уверяю. Вы можете спать спокойно, не встретитесь вы с Пригожиным, но суть не в этом. А в том, что если окажется, что подобные механизмы работают, то они начнут работать в полную силу.

Хочу напомнить, что в Крыму и на Донбассе в 2014-ом году было ровно также. Там просто роль Пригожина играл Стрелков. Там тоже были некие «диверсанты», «добровольцы», никакого отношения Россия якобы к этому не имела. Запад же это проглотил.

Вы вспомните, сколько времени они говорили о «сепаратистах». Помните, что они все время называли оккупантов Донбасса «сепарами»? Я все время говорил, почему вы их называете сепаратистами? В Крыму или на Донбассе не было никакого сепаратистского движения. Это просто обыкновенные российские оккупанты и коллаборанты.

Французы, которые в Париже служили немецкому режиму, условно говоря, не были же сепаратистами. Они были коллаборантами. Они не хотели, чтобы Франция присоединилась к Германии, пока немцы туда не пришли.

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