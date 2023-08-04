Стадо коров оккупировало район Бобруйска 4.08.2023, 13:37

1,780

Забавный видеофакт.

Недавно обитатели рабочего поселка Большевик под Гомелем жаловались на табун лошадей, который поселился там на вольном выгуле: по их словам, животные портят дворы, бьют машины и пугают детей. А в Бобруйске сняли на видео похожую картину — там в городском дворе паслось стадо коров. Ролик с копытными и реакцией на них местных жителей опубликовало «Зеркало».

«Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом», — процитировал автор видео «Золотого теленка» Ильфа и Петрова и показал, как выглядел в пятницу утром двор одного из домов по проспекту Строителей.

Там прямо под окнами пятиэтажек бродило стало коров — животные гуляли по парковке, детской площадке, зеленой зоне и щипали траву. Кому принадлежат коровы и где их хозяин (или хозяева), неизвестно.

Похоже, если коровы в городском дворе и испугали местных детей, то явно не всех, а у кого-то вызвали скорее любопытство.

— Папа, можно мне выйти на улицу? — спрашивает за кадром сын или дочь мужчины, снявшего видео.

— Не надо, — отвечает отец.

— Чего? Ну, я пойду, — не сдается ребенок.

Еще одна девочка на видео сначала снимала коров на телефон с расстояния, потом спокойно прошла мимо них.

А так вообще можно?

Как и в случае с лошадьми, согласно ветеринарно-санитарным правилам, для выпаса коров должны использоваться выгон или пастбища.

Выгон — отгороженный земельный участок, покрытый растущими на нем различными кормовыми травами, используемый как пастбище для животных. Для использования настоящего пастбища необходимо обратиться в сельисполком. Там совместно с сельхозорганизациями определят, где можно пасти домашнюю скотину — будь то корова, коза или лошадь. Иначе организовать выгон необходимо на своей земле.

Если владелец нарушает эти правила, то ответственность наступает в зависимости от того, куда животные забрели. Это может быть, например, водоохранная зона, участок дороги, придомовая территория, железнодорожные пути и даже площадка перед исполкомом.

В таких случаях необходимо обратиться к участковому инспектору, который сможет установить владельца животного и применить методы воздействия: от предупреждения до штрафных санкций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».