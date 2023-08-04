Минчанки познакомились с парнем, обещавшим добыть им эстонские визы 1 4.08.2023, 13:50

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Заплатили столько, что хватило бы на хороший тур, но без толку.

В Следственном комитете рассказали о мошеннике из Минска, который обещал помочь двум девушкам получить эстонские визы, выманил у них крупную сумму, а визы так и не обеспечил (да и не собирался). Пострадавших может быть и больше, пишет zerkalo.io.

Согласно материалам дела, 31-летний минчанин нашел себе две жертвы среди девушек на популярных приложениях для знакомств. Войдя к ним в доверие, он предлагал помощь в оформлении виз через посольство Эстонии, а за свои услуги просил в среднем 200 евро — деньги нужно было передать лично или перевести на банковскую карту.

«Реальной возможности исполнить свои обещания мужчина не имел и даже не намеревался этого делать», — подчеркнули в Следственном комитете.

На этом мужчина не остановился и начал просить дополнительные суммы — объяснял это тем, что ему нужно ускорить процесс получения визы, вернуть долг другим людям, поехать в другой город или решить проблемы со здоровьем. Минчанки ему верили и передавали деньги снова и снова. К примеру, 33-летняя жительница столицы с мая по июнь заплатила мошеннику 7 тысяч рублей.

В общей сложности он «развел» своих знакомых на сумму более 10 тысяч рублей, а деньги потратил на азартные игры.

К слову, мужчина ранее уже пять раз был судим за совершение имущественных преступлений, в том числе по аналогичным обстоятельствам.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Его заключили под стражу.

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