Невзоров: Россия привыкла позорно терять эскадры и «флота» 4.08.2023, 13:48

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ВСУ кокнули еще одну «гордость Черноморского флота».

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал удар морского дрона по большому десантному кораблю РФ «Оленегорский горняк» в порту Новороссийска:

— Вранье усугубляет позор. Этого никогда не поймут обитатели «военно-канцелярского измерения», рапортующие «маркизе» в кремле, о том, что «все хорошо, все хо-ро-шо!».

Только идиот мог думать, что можно незаметно протащить в доки подбитый БДК 775, длинной 112 метров, шириной 15 и водоизмещением 3450 тонн.

Отметим, что полуразорванный, полузатопленный и критично накрененный корабль на виду у всего Новороссийска тащили буксирами 2 с половиной часа.

Да, судя по всей очевидной фактуре ВСУ кокнули еще одну «гордость Черноморского флота».

Помрет эта «гордость», или заляжет на два года в доках для «реанимации» - пока непонятно.

Понятно только то, что дерзкое и успешное расхряпывание Большого Десантного Корабля произошло в т.н. «базовых», строго охраняемых водах.

В открытом же море шансы кораблей ЧФ выжить и перемещаться-равняются нулю. Вероятно, ЧФ будет постепенно уничтожен полностью.

Ничего страшного, Россия привыкла позорно терять эскадры и «флота». Опыт в этом деле богатейший.

Можно вспомнить все разгромы русского флота, то начиная с Роченсальма, ( 64 потоплено), Моонзунда, Цусимы ( 33), Фридрихсгама (26), таллинского перехода (65), и пр.пр.пр.

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