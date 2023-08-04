Бойцы Нацгвардии Украины поймали россиян в ловушку с помощью «Стугны»
- 4.08.2023, 13:58
Оккупанты пошли на штурм и понесли огромные потери.
Бойцы Нацгвардии решили обмануть оккупантов и обустроили фейковую позицию с муляжем противотанкового ракетного комплекса «Стугна». Те клюнули на приманку, пошли на штурм, где понесли значительные потери.
Об этом сообщает Telegram-канал Нацгвардии Украины.
«Недавно наши изобретательные бойцы бригады наступления «Рубеж» намеренно обустроили ложную позицию муляжем «Стугны», - говорится в сообщении.
В итоге, россияне приняли эту позицию за настоящую и начали идти на штурм.
«Два сброса, потеря коптера, проигранный бой бутафорского оружия - такие яркие итоги штурма «второй армии мира», - рассказали военные.