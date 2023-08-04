«Зачем ездить в ту Турцию? Лучше здесь ее сделать для своих детей!» 4.08.2023, 14:12

Как белорус восстановил родину своих предков.

Житель Вороновского района восстановил деревню своих предков. На месте разрушенных домов и заросшего болота сейчас ухоженные домики, беседки для отдыха и живописные озёра. В прошлом году местный энтузиаст пошёл дальше и рискнул развести в них форель. Сейчас он сам выводит мальков, учит их самостоятельно питаться и проводит с рядом с ними большую часть своего времени.

О необычном белорусе и его хобби – в репортаже Блога Гродно s13.ru.

Ещё подъезжая к деревне Биланцы, которая находится в Вороновском районе Гродненской области, проникаешься атмосферностью этого места. Среди высоких дубов и размашистых тополей виднеется башня-звонница роскошного костёла. Около него собираются местные жители. По просёлочной дороге проезжаем дальше и замечаем спешащего на воскресную службу пожилого мужчину в старом добротном костюме и белой рубашке, аккуратно застёгнутой на все пуговицы. Атмосфера здесь особенная и с лёгкостью уносит в детство, когда воскресенье ждали всей деревней, чтоб нарядиться и пойти на церковную службу или просто в гости.

Навигатор, который прокладывал дорогу из Гродно на протяжении 140 километров, тем временем рекомендует свернуть нам налево и проехать еще 700 метров до пункта назначения. Дорога хоть немного смущает, но водитель уверенно держит путь. За кустарниками видим беседки, небольшую баню, пирс – а это значит, что мы добрались.

На встречу нам выходит худощавый мужчина.

Леонарду Ненартовичу – 57 лет. Вот уже почти десять лет мужчина восстанавливает деревню своих предков. Когда-то на этом ухоженном и живописном месте были непроходимые болота и заросли, стояли покосившееся «вясковыя» хаты. Жителям из соседних деревень приходилось проделывать огромный путь, обходя всё это, когда они шли в тот самый костёл. Сейчас до него – рукой подать.

— Всё было здесь в заросших кустах, видно ничего не было. Ни дорог тебе, ни озёр – сплошное болото. А вон там жили мои деды и прадеды, - мужчина рукой показывает вдаль на виднеющийся хвост деревни. - Дед был ковалём. Ничего, кроме железа и природы не видел. Во время войны ковал партизанам коней… Погиб в 1943.

Сам Леонард Ненартович из соседней деревни. А здесь, в Биланцах, прошло всё его детство.

— Помню, пойдём с бабкой в лес за ягодами, а на обратной дороге она мне в речке разрешала искупаться… Счастье-то какое было! В царские времена здесь стоял «панский млын». Так мы в детстве перегораживали это место колышками, чтоб можно было поплавать…

Восстанавливать заброшенную деревню Леонард начал в 2014 году. Здесь уже к этому времени никто не жил: молодёжь уехала в город, кто-то из стариков умер, а кто-то уехал вместе с детьми. Мужчина взял в аренду озеро, купил некоторые дома, почистил территорию, сделал дорогу…

— Я помню, когда ещё пришёл с армии в 1987 году, батька мне тогда сказал: вот, посмотришь, тебе захочется вернуться на землю прадедов. Так оно и вышло! Приезжал сюда, и сердце просто сжималось от картины, что родная вёска просто исчезает постепенно…

И, засучив рукава, мужчина принялся её восстанавливать. Вместо дикорастущих кустарников высадил несколько сотен саженцев сосны и елей, привёл в порядок водоёмы, почистил и поправил берега. А позже запустил сюда рыбу – карпа, амура, щуку и окуня. Оформил агроэкотуризм.

— Зачем ездить в ту Турцию? Лучше здесь её сделать для своих детей!

А в прошлом году решил сделать ещё одну «фишку», которой удивил всех родных и друзей.

— Я решил сделать здесь форелевое озеро. И разводить форель самостоятельно. Купил для этого 500-граммовую форель и вырастил её до трёхкилограммовой. В определённый период я сдаиваю икру с самки, а с самца – молоки. Всё это перемешивается и при определённой температуре лежит месяц и три недели.

Леонард признаётся, что среди родных и приятелей было много скептиков. Мол, даже учёные закупают уже оплодотворённую икру за границей, а здесь бывший комбайнёр без специального образования решил всех переплюнуть.

На наш вопрос, получился ли эксперимент, Леонард гордо достаёт смартфон из кармана и что-то суетливо ищет в его архиве:

— Вот, смотрите! - говорит мужчина, открывая нам видеофайл.

На видео, пусть и не самого лучшего качества, можно увидеть, как среди икринок зарождается малёк:

— Этих маленькая форелька. Её надо кормить каждый час. И так два месяца! Не поспишь особо, никуда не отъедешь в это время, если хочешь их вырастить! – уголки глаз мужчины ещё больше морщинятся от широкой улыбки.

Для выращивания форели здесь целая система. С первого раза в неё и не сразу вникнешь. Сначала мальки плавают в одном контейнере, потом их переводят в водоём побольше, где поддерживают нужную температуру воды. В большое плавание их планируют выпустить в следующем году, если эксперимент пойдёт по плану:

— Идей, конечно, у меня много! И отсюда я уже точно никуда не уеду, - говорит Леонард, мечтательно глядя вдаль. – Прав был мой батька, когда говорил, что всех потом тянет на землю предков… У меня есть дети и внуки, потом это перейдёт к ним… Глядишь, все вместе и сохраним наш родны «куточак»…

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