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Лех Валенса – белорусам: Вы находитесь на правильной стороне

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  • 4.08.2023, 14:20
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Лех Валенса – белорусам: Вы находитесь на правильной стороне
Лех Валенса
Фото: dpa

Экс-президент Польши заявил, что «ждать осталось недолго».

Бывший президент Польши и лидер «Солидарности» Лех Валенса обратился к белорусам, передает ПЦ «Вясна». Он записал обращение в рамках Дня солидарности с гражданским обществом Беларуси, который отмечается сегодня.

«Уважаемые господа, нам пришлось жить, когда эпохи меняются. Люди борются за эту новую эру, но старая защищает себя. Многие люди сегодня страдают в тюрьмах и иначе. Я тоже проходил через это в старые времена. Я это понимаю. Подбадриваю, такие примерны нужны. Ваши страдания принесут плоды. Так что выдержите еще немного. И мир будет замечать вашу самоотверженность все больше и больше. И он все больше и больше замечает, что вы находитесь на правильной стороне. Придет день свободы для вас, справедливости и мира для всего мира. Я верю в это, я боролся за это. Сегодня я страдаю меньше, а вы – больше. Но я помню про вас. Я помню. Я сделаю все, чтобы ускорить эти освободительные процессы», – сказал политик.

В правозащитном центре отмечают, что 4 августа 2011 года впервые был задержан создатель «Вясны» Алесь Беляцкий, сегодня он опять находится в заключении из-за своей правозащитной деятельности.

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